Einsturzgefahr in Crivitz : Bausachverständige haben ihre Arbeit aufgenommen

Auf die Ergebnisse kommt es an, ob die ersten Familien vielleicht heute schon wieder in ihre Häuser zurück können.

Crivitz | Die tragende Wand eines Hauses in der Crivitzer Innenstadt sorgte am Sonnabend für einen Großeinsatz an Hilfskräften. Die Kinder der jungen Familie hatten entdeckt, dass der Boden im Wohnzimmer plötzlich um mehr als 20 Zentimeter abgesackt war. Weite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.