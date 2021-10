Schwerin : E-Roller-Gespräch zwischen Stadt und Moin mit Spannung erwartet

Heute könnte über die Zukunft des E-Scooter-Verleihs in Schwerin entschieden werden. Die Stadt will mit dem Betreiber über Regelungen sprechen. Ein Aus ist dabei ebenfalls noch möglich.

Schwerin | Am Montag will die Stadt über die Zukunft der E-Roller des Anbieters „Moin“ in Schwerin entscheiden. Ein Gespräch zwischen der Verwaltung und dem Rostocker Unternehmen soll im Laufe des Tages stattfinden. Dabei wird über Regelungen gesprochen. Es ist das erste längere Gespräch zwischen der Firma „Mir Solutions“, zu dem die Moin-Roller gehören, und der...

