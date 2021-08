Schwerin : Ein Leben für die Sterne

Seit fast 60 Jahren ist Bernd Schmidt der Schweriner Sternwarte verbunden – Am Dienstag hält er seine Abschiedsvorlesung

Schwerin | Als „Sprachrohr der Astronomie“ sieht sich Bernd Schmidt und so hat er auch seine Vorlesung genannt. Zum letzten Mal wird der Schweriner am Dienstag einen Vortrag in der Sternwarte halten – vor einem ausgewähltem Kreis. 17 Jahre hat der pensionierte Lehrer als Dozent in der Einrichtung in der Weinbergstraße gearbeitet. Doch verbunden ist er ihr schon ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.