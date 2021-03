Seehof : Ein kleiner Anfang für Seehof

Gemeindevertreter trafen sich zum ersten Mal nach der Streit-Sitzung. Für viele war es ein Neubeginn.

Seehof | Die Gemeindevertretersitzung am Dienstag können Seehofs Kommunalpolitiker wohl als ersten Neuanfang betrachten. Dies zeigte sich in vielerlei Hinsicht: Zum einen wurde mit dem Abriss des alten Gemeindehauses an der Seestraße ein Beschluss gefasst, der zwar nicht jedem gefiel. Im Nachgang der Abstimmung zeigte sich aber, dass das Ergebnis akzeptiert wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.