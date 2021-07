Polizeieinsatz in Schwerin : Einbrecher erbeuten Smartphone und Handtasche

Unbekannte verschafften sich am Donnerstagmorgen Zugang zu einer Wohnung, während die Mieter schliefen.

Schwerin | Während in der Nacht draußen der Regen prasselte, schliefen die Mieter einer Wohnung in der Müllerstraße 13 tief und fest. So fest, dass sie nicht bemerkten, dass sich Unbekannte Zugang zu ihrer Wohnung verschafften und Ausschau nach Wertgegenständen hielten. Zwischen 3 und 5 Uhr brachen die Täter die Tür des Mehrfamilienhauses auf. Im vierten Stoc...

