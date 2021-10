Schwerin : Polizei stellt betrunkenen Einbrecher auf frischer Tat

Beim Einstieg in Büroräume wurde der Täter bemerkt und die Polizei verständigt. Die Beamten erwischten ihn nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß.

Schwerin | Nach einem Einbruch in ein Bürogebäude am Großen Moor in Schwerin ist am späten Samstagabend hat die Polizei den Täter auf frischer Tat gestellt. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen laufen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten in einem Mehrfamilienhaus verschafft und d...

