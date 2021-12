Freche Werbung um Pflegekräfte : Die „schönste Stadt der Welt“ wirbt in der Lebenshauptstadt

Auf mehreren Asklepios-Plakaten wird in Schwerin mit Hamburgs Image um Fachkräfte geworben. Wer punktet am Ende wirklich? Die Lebenshauptstadt oder die angebliche Weltschönheit an der Elbe?

Schwerin | Provokation oder die verzweifelte Suche nach Mitarbeitern? Mitten in der Schweriner Innenstadt wirbt eine Hamburger Klinik um Personal. „Gute Pflegejobs gibt es auch in der schönsten Stadt der Welt“, so die Aussage. Pikant: Das Plakat hängt in der Wismarschen Straße und damit auf dem Arbeitsweg von etlichen Pflegekräften, die im Schweriner Krankenhaus...

