Kita Pusteblume : Eine Woche Sport und Spaß für Kinder in Brüsewitz

Die Mädchen und Jungen der Kita Pusteblume wurden in Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Gleichgewicht geschult.

Brüsewitz | Fit wie ein Turnschuh. So lautete das Motto einer besonderen Sportwoche in der Kita Pusteblume in Brüsewitz. „Nach einer täglichen gemeinsamen Erwärmung wurden den Kindern Übungen angeboten, bei denen Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Gleichgewicht geschult werden konnten“, berichtet Daniela Prüter von der Kita. Auch Entspannung und...

