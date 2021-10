Schwerin : Einsatz am Berliner Platz: Rauchmelder schlägt falschen Alarm

Feuerwehr verschafft sich Zugang zur betreffenden Wohnung, stellt aber keinen Brand fest.

Schwerin | Ein piepender Rauchmelder hat am Mittwochabend für einen Einsatz der Feuerwehr am Berliner Platz in Schwerin gesorgt. Gegen 22 Uhr ging der Alarm in der Leitstelle ein. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Schlossgarten eilten zum Ort des Geschehens. Keine Person in der Wohnung Die Kameraden verschafften sich Zugang zur betreffenden Wohnung...

