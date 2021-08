Einsatz am Lankower See : Taucher finden ertrunkenen Zwölfjährigen

Rettungskräfte hatten seit Sonntag nach dem Jungen gesucht. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt die genauen Todesumstände.

Schwerin | Alles Hoffen war vergebens, alle Bemühungen umsonst: Der zwölfjährige Junge, der seit Sonntag im Lankower See vermisst wurde, ist tot. Taucher haben am Dienstagnachmittag die Leiche des Kindes gefunden. Die Schweriner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zwei Tage lang hatten pr...

