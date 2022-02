Theater Crivitz : Endlich Premiere im Volkshaus Mecklenburg

Jetzt geht es los: Das Mecklenburgische Staatstheater führt das Stück „Solo Sunny“ auf.

Crivitz | Bald ist es endlich soweit. Das Volkshaus Mecklenburg will Premiere feiern. Und das erste Stück, das in dem neuen Theater gespielt wird, hat es direkt in sich: Das Mecklenburgische Staatstheater wird „Solo Sunny“ zeigen. Der gleichnamige Defa-Kultfilm aus der DDR von Konrad Wolf erhielt 1980 bei der Berlinale den Filmkritikerpreis, und Renate Krößner ...

