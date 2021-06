Schwerin in Zahlen : 90 Meter lange Brücke über den Dwang nimmt Gestalt an

Die ersten Brückenelemente sind bereits eingesetzt.

Schwerin | Lange wurde sie geplant, noch länger wurde über sie gestritten, aber langsam nimmt sie Gestalt an: Die Dwang-Brücke wächst und wächst. Und das nicht zuletzt dank der kräftigen Hilfe des 500 Tonnen schweren Mega-Krans. Nach und nach hebt er die vormontierten Brückenelemente an ihre Position. Lückenschluss für Radwegenetz Wenn die Brücke in wenige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.