Natur : Frühstart bei Familie Maikäfer

Mindestens sechs Wochen zu früh hat sich der kleine Krabbler aus seinem Winterquartier gewagt.

Jamel | Wenn Reinhard Mey seinen Klassiker von 1974 „Es gibt keine Maikäfer mehr“ anstimmt, müsste Revierförster Gerd Weiberg ihm entgegnen: „Oh doch.“ Denn eines der seltenen Exemplare hat er in diesen Tagen in der Lewitz entdeckt. Nicht etwa mumifiziert in einem Holzhaufen, sondern quicklebendig. Ob die Maikäferdame allerdings die nächsten frostigen Nächte ...

