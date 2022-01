Sonnenenergie : So groß könnte der Solarpark bei Warsow werden

Ein Hamburger Unternehmen präsentiert erste Pläne auf der Gemeindevertretersitzung.

Kothendorf | Auf der Ackerfläche nördlich von Kothendorf könnte in Zukunft ein riesiger Solarpark entstehen. Erste Pläne für ein Vorhaben wurden Gemeindevertretern und Anwohnern in Warsow am Dienstagabend vorgestellt. Ein Planungsbüro für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen aus Hamburg zeigt bereits seit längerem Interesse an diesem Areal. Ihre ersten Ideen, wie so e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.