Krieg in der Ukraine : Etwa 850 Geflüchtete in Schwerin – Stadt schafft Platz in Notunterkünften

Mehr als die Hälfte der Geflüchteten des Ukraine-Kriegs kam in der Landeshauptstadt kommt bei Bekannten, Verwandten oder Privatleuten unter. Rechtliche Angelegenheiten werden künftig im Perzina-Haus bearbeitet.

Schwerin | Seit Beginn der Invasion russischer Truppen in der Ukraine haben 843 Geflüchtete Obdach in Schwerin gefunden. Bewegende Geschichte: 81-Jährige flüchtet allein von Kiew nach Raben Steinfeld So viele Personen hätten sich laut einer Mitteilung der Stadt bis Donnerstagnachmittag bei der Schweriner Ausländerbehörde gemeldet, um aufenthalts- und sozia...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.