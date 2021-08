Verkehrsunfall in Schwerin : Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr

Ein Unfallopfer wurde ins Krankenhaus gebracht und beide Fahrzeuge abgeschleppt

Schwerin | Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag gegen 18 Uhr in der Johannes-Stelling-Straße in Richtung Lennéstraße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein Autofahrer mit gesundheitlichen Problemen in den Gegenverkehr. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Der etwa 50-jährige Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. An beiden...

