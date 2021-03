AWO Schwerin : Familienhelfer sind auch in Krisenzeiten für die Schweriner da

Familien- und Jugendhelfer haben unter Pandemie-Bedingungen Erstaunliches geleistet, sagt Awo-Bereichsleiter Marquardt.

Schwerin | „Ein professionelles Familienberatungsgespräch am Telefon zu führen, während das eigene Kleinkind gerade am Bein zieht und nach einem Nutella-Brot quengelt, ist nicht gerade einfach.“ Heike Gadtsch lächelt. Die vergangenen Wochen des Lockdowns haben auch die Jugend- und Familienhelfer der Awo an ihre persönlichen Grenzen gebracht. Während sie anderen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.