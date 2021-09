Stadtteilfest Neu Zippendorf : 50 Jahre Großer Dreesch am Schweriner Fernsehturm gefeiert

Ein halbes Jahrhundert Großer Dreesch: Das wurde am Wochenende ordentlich gefeiert. Aber was bedeutet der Geburtstag den Menschen, die hier leben?

Schwerin | Das Stadtteilfest am Fuße des Schweriner Fernsehturms ist in Neu Zippendorf längst Tradition. Doch in diesem Jahr stand es vor allem unter dem Motto „50 Jahre Großer Dreesch“. Aber nicht nur das runde Jubiläum machte die Veranstaltung zu etwas Besonderem. Schon kurz vor der Eröffnung füllte sich die Festwiese deutlich. „Sonst war es eher klein“, fr...

