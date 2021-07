Sommer in Mecklenburg-Vorpommern : Auf diesen Festivals könnt ihr in und um Schwerin tanzen

In Schwerin ist in diesem Sommer bislang nur ein Open Air geplant. Rings herum gibt es aber viele Festivals, die stattfinden.

Schwerin | Nach einem Jahr ohne Festivals und langem Bangen, ob wir in diesem Sommer wieder tanzen können, steht jetzt fest: 2021 wird wieder gecampt, gefeiert und getanzt – auch in Mecklenburg-Vorpommern und sogar direkt in der Landeshauptstadt. Hier wird in Schwerin getanzt Henning Penske-Chyhir, Vorstand vom Komplex, ist schon mitten in der Planung. Der...

