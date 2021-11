Brand in Schwerin : Feuer im alten Möbelhaus Flindt legt Straßenbahnverkehr weitegehend lahm

Feuerwehr und Projektleiter rätseln, wie das Feuer entstehen konnte. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Schwerin | Ein Brand in der Schweriner Innenstadt legte am Donnerstagabend den Straßenbahnverkehr an der Wittenburger Straße lahm, auch der Busverkehr ist beeinträchtigt. Das Feuer brach im Dachstuhl des früheren Möbelhauses Flindt aus. Die Schweriner Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Mitte eilten zu dem zu dem Feuer auf Höhe des Schlossparkcenters. ...

