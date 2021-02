Leezen : Rettung in letzter Minute

Bewohner mussten mitten in der Nacht ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Leezen | Das war Rettung in letzter Minute. Wie knapp die Bewohner eines Mehrfamilienhauses der Katastrophe entgingen, wird am nächsten Morgen klar. So hatte das Feuer bereits große Teile der Fassade zerstört, die Dämmung begann bereits zu schmelzen. Direkt über...

