Schwerin : Brand nahe der Total-Tankstelle: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Ein Schuppen neben einer "Total"-Tankstelle in der Schweriner Lübecker Straße fängt Feuer.

Avatar_prignitzer von svz

22. November 2019, 13:36 Uhr

Schreck in den Mittagsstunden: Ein Geräteschuppen neben einer "Total"-Tankstelle in der Schweriner Lübecker Straße fängt Feuer. Die Flammen drohen auf die Tankstelle überzugreifen. Überall Rauch. Mitarbeiter versuchen den Brand mit Feuerlöschern unter Kontrolle zu bringen. Doch das misslingt. Die freiwillige Feuerwehr sowie die Berufsfeuerwehr rücken an.

Bert Schüttpelz

In nur wenigen Minuten haben die Kameraden den Brand im Griff und können ihn schließlich löschen. Menschen seien nie in Gefahr gewesen, teilt der Feuerwehr mit.