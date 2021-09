Video vom Brand in Schwerin : Feuerwehr entdeckt mehrere tote Hunde und Katzen im Wohnzimmer

Die Tiere sind offenbar durch den Brand in dem Gebäude am Ziegenmarkt umgekommen. Die Wohnung ist nun unbewohnbar.

Schwerin | Feuerschein und dichter Qualm: Die Schweriner Brandschützer rückten am Dienstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in die Schelfstadt aus. Im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes am Ziegenmarkt war ein Feuer ausgebrochen. Der Bereich Bergstraße Ecke Ziegenmarkt wurde daraufhin von der Polizei weiträumig abgesperrt. Fünf Haustiere sterben - Wohnungsbran...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.