Einsatz in der Feldstraße : TV-Kaminfeuer alarmiert Feuerwehren in die Schweriner Feldstadt

Schwerin | Die gemütliche Kaminstimmung war dahin, als das Blaulicht der Feuerwehr durch das Fenster leuchtete und die Sirene durch die Schweriner Feldstadt schallte. Ein TV-Kaminfeuer löste am Montagmorgen einen größeren Feuerwehreinsatz in dem Stadtteil aus. Related content Ein Anwohner meldete gegen 7.30 Uhr, ein Feuer durch ein Fenster in einer Wohnu...

