Goldenstädt : Feuerwehr und Verein organisieren Kinderfest

Neben dem Bergen, Retten und Löschen kümmern sich die Brandschützer auch noch um die gute Laune der jüngsten im Ort und laden zum bunten Fest am Gemeindezentrum an der Wehr.

Goldenstädt | Es ist ruhig geworden in so machen Dörfern, den Goldenstädtern etwas zu ruhig in den vergangenen Monaten und deshalb wird nun gefeiert. Am kommenden Wochenende laden sie zum Kinderfest vor dem Gemeindezentrum an der Feuerwehr ein. Organisiert wird das Fest für die ganze Familie von der Feuerwehr, dem Feuerwehrförderverein „Feuerengel“ und der Gemeinde...

