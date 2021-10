Alt Schlagsdorf : Fischer Walter Piehl holt die ersten Karpfen aus dem Igelsee

Radiomoderator Leif Tennemann wird in diesem Jahr beim Fischerfest am kleinen Igelsee die Frauen anfeuern und mit den Shantys um die Wette schunkeln.

Alt Schlagsdorf | Noch ist es ruhig am kleinen Igelsee in Alt Schlagsdorf. Karpfen, Karauschen und Co. lassen sich höchstens vom Biber aus der Ruhe bringen. Das wird sich allerdings am Wochenende ändern. Denn am 30. und 31. Oktober findet wieder das traditionelle Fischerfest von Fischer Walter Piehl am Igelsee statt. Auf, in und am Wasser wird es dann heiter. „An La...

