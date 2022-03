Politik in Schwerin : Flagge zeigen für Frieden und Solidarität mit der Ukraine

Der Friedenswunsch schweißt zusammen. Die Kreisverbände aller demokratischen Parteien der Landeshauptstadt rufen zur gemeinsamen Solidaritätsbekundung auf.

Schwerin | Die Sorge um den Frieden in Europa und die Hilfe für die von Russland überfallene Ukraine schweißt auch die Schweriner Politik zusammen. Die Vorsitzenden der Kreisverbände der Bündnisgrünen, der CDU, der FDP, der Linken, der SPD und der Unabhängigen Bürger rufen deshalb die Schweriner zu einer gemeinsamen Großkundgebung am Sonntag am Alten Garten auf....

