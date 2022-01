Forstwirtschaft in Schwerin : Förster Dietmar Beyer verlässt das Revier Friedrichsthal

Seit 31 Jahren betreut der Forstingenieur den Bereich Schwerin. Jetzt geht er in den Ruhestand. Er erzählt von seiner Arbeit und was es mit Jägerlatein auf sich hat.

Schwerin | Um rund 460.000 Quadratmeter ist der Wald in und um Schwerin größer geworden, seit Dietmar Beyer 1990 das Amt des Revierförsters in Friedrichsthal übernommen hat. „Das sind 46 Hektar neuer Wald, verteilt auf drei ehemalige Ödland-Flächen“, erläutert sein Chef, der Radelübber Forstamtsleiter Dr. Christof Darsow. Die größte befinde sich an der Umgehungs...

