Schwerin : Freizeittreff „Deja vu“ soll Schönheitskur bekommen

Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt in Neu Zippendorf wird grundlegend saniert. Mitarbeiter wollen mit neuem Konzept noch mehr Besucher ansprechen.

Schwerin | Kicker, Billard und Tischtennis spielen, Musik machen und hören, im Computer-Kabinett sitzen, Freunden begegnen und einfach mal die Seele baumeln lassen – der Freizeittreff „Deja vu“ in Neu Zippendorf bietet jungen Leute viele Möglichkeiten der Entspannung. 20 bis 25 Kinder und Jugendliche kommen täglich in den Treff, der in der Schulzeit ab 14 Uhr, i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.