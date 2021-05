Kirche in Schwerin : Friedensgemeinde feiert Gründungsgottesdienst

Die ehemaligen Gemeinden Versöhnung, Berno und St. Paul besiegeln ihren Zusammenschluss am Sonntag mit einer Andacht unter freiem Himmel

Schwerin | Die evangelisch-lutherische Friedenskirchengemeinde in Schwerin feiert an diesem Sonntag ihren Gründungsgottesdienst. Um 14 Uhr beginnt die Andacht, die auf dem Gelände der Versöhnungskirche in der Ahornstraße 2a in Lankow unter freiem Himmel stattfindet. Propst Marcus Antonioli aus Wismar hält die Predigt. Zum 1. März dieses Jahres haben sich die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.