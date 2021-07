Hair-Cosmetic-Team : Stylisten suchen schönste Maske aus MV

Friseurinnen der Hair-Cosmetic-Team-Filialen wollen mit teils schrillen Mund-Nase-Bedeckungen für etwas Farbe im meist blauen Corona-Masken-Alltag sorgen. Allein sechs der 14 kreativen Köpfe kommen aus Schwerin.

Schwerin | Meist sind sie blau, weiß oder schwarz. Die Rede ist vom Mundschutz. Seit fast 18 Monaten sind die Mund-Nase-Bedeckungen aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Weil sie am Anfang kaum verfügbar waren, setzten sich viele selbst an die Nähmaschine und stellten ihre eigenen Masken her, meist auch gleich für Freunde und Bekannte. Die Folge: Bunte Masken, ...

