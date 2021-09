Versteigerung : Kunstwerk kommt für den Schweriner Wald unter den Hammer

Bis Ende des Monats werden Angebote gesammelt. Der Erlös kommt komplett einem guten Zweck zugute

Schwerin | Ein Bild für den Wald: Zusammen mit Besuchern des Schweriner Klimaaktionstages hat Aktionskünstler und Maler Michael Frahm am Sonnabend das Gemälde eines Baumes erschaffen. Nun soll das Werk versteigert werden. Bis zum 30. September können Interessierte ihre Gebote per E-Mail an die Adresse redaktion@hauspost.de einreichen. Erste Offerten sind bere...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.