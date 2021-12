Schwerin : Galerie statt Weihnachtsmarkt

Nach der Absage der Höfischen Weihnacht im Schlossinnenhof: Schweriner Künstlerin Margret Schmal freut sich über Gäste am Bleicherufer

Schwerin | „Ich bin neugierig, probiere in meiner Kunst gerne etwas Neues aus“, sagt Margret Schmal. Manchmal helfe der Zufall mit – oder das Material. So bemalt die Schwerinerin zum Beispiel alte Segeltücher mit maritimen Motiven. Wer in Schmals Galerie in der Passage am Bleicherufer kommt, findet aber auch noch ganz viele andere Kunstwerke: Weihnachtliche Kera...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.