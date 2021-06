Erster Landesbischof von MV : Gedenktafel in Schwerin erinnert an Heinrich Behm

Stadtarchivar Dr. Bernd Kasten hat über den Mann geforscht, der vor 100 Jahren zum ersten Landesbischof von Mecklenburg-Schwerin gewählt wurde

Schwerin | Durch das 850-jährige Jubiläum des Schweriner Doms rückt auch sie wieder ein bisschen in den Blick. Eine Gedenktafel in der Kirche, die seit vielen Jahren an den ersten Landesbischof in Mecklenburg-Schwerin erinnert: Dr. Heinrich Behm. Wer war dieser Mann? Was wissen wir über hin? Stadtarchivar Dr. Bernd Kasten hat anlässlich des Dom-Jubiläums über Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.