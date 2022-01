Holocaust-Verharmlosung : Die strittigen Telegram-Posts von Daniel Gurr

Der Anmelder der Schweriner Corona-Demos sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, mit Rechten zu sympathisieren.

Schwerin | Es läuft gerade nicht gut für den Anmelder der Schweriner Corona-Demo. Erst konfrontierte die SVZ Daniel Gurr am Donnerstag mit Vorwürfen, er verharmlose den Holocaust. Dann konnte er am Sonnabend nur deutlich rückläufige Teilnehmerzahlen der wöchentlichen Corona-Demo verkünden – die Polizei zählte in der Spitze 1050 Demonstranten, die SVZ kam per Vid...

