Baustelle in Schwerin : Geh- und Radwege werden teilweise ausgebessert

In Neumühle und Medewege wird es durch die Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Schwerin | Stolperfrei über die Geh- und Radwege Schwerins kommen. Um das zu gewährleisten, sind Bauarbeiten manchmal unumgänglich. Deshalb packt der Eigenbetrieb der Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen (SDS) nun im Doppelpack an. Sowohl in Neumühle in der Kuckucksstraße als auch in Medewege an der Straße An der Chaussee wird gearbeitet. Etwa einen M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.