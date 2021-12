Schweriner Umland : Uelitz plant Baufläche für junge Familien

In der Gemeinde gibt es fast keine freie Plätze für Häuser mehr. Und so wurde nun einstimmig beschlossen, ein neues Gebiet auszuweisen auf dem Areal der Alten Kuhstallanlage. Zehn Eigenheime sollen dort entstehen können.

Uelitz | Der Traum vom eigenen Heim, dem womöglich ersten eigenen Zuhause, bringt schon vorab so manche Hürde mit sich. Denn zunächst muss ein geeigneter Ort ausgesucht werden und dann muss dort eine entsprechende Baufläche frei sein. Auch in der Gemeinde Uelitz wollen einige junge Familien in der Nähe der Eltern bleiben und ihren Heimatort nur ungern verlasse...

