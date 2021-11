Partymeilen-Debatte Schwerin : Diese Geschäftsleute fordern mehr Leben auf der Buschstraße

Die Ablehnung eines einfachen Tresens vor der Tür bringt eine ganze Straße in Bewegung. Betreiber vor Ort widersprechen der Stadt und berichten von ähnlichen Erfahrungen mit der Verwaltung.

Schwerin | Die Buschstraße eine Partymeile? Mit diesem zugespitzten Vergleich lehnte Schwerins Verwaltung vor knapp zwei Wochen einen Tresen ab, den sich Gastronom Donald Wieck vor sein Lokal in der Buschstraße stellen wollte. Zwei Meter lang und knapp einen Meter tief, ein Tischler hatte das Modell zuvor in Handarbeit angefertigt. Über die Theke sollten vor all...

