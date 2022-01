Schönste Gemeinde in NWM : Grambow ist ein Dorf mit Zukunft

Die Gemeinde gewann den ersten Platz im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen.

Grambow | Ein eigener Dorfladen, eine Kita, zwei Gaststätten, eine Bibliothek und gleich mehrere Vereine, in denen sich die Bewohner von Grambow engagieren sind nur einige der Punkte, die der Gemeinde in Nordwestmecklenburg im Dezember den Sieg des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ gebracht hat. Doch was macht die Gemeinde wirklich aus? Warum leben die ...

