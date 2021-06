Kaffee aus Regenwasser : GreenLife in Schwerin ist gefragter Experte in der Wasseraufbereitung

GreenLife produziert riesige Erdtanks zur Wasseraufbereitung und wird damit europaweit immer erfolgreicher. Auch Heimwerker-Star Fynn Kliemann hat ein paar auf seinem Kreativ-Hof verbuddelt.

Schwerin | Fynn Kliemann ist Musiker. Und Heimwerker. Und Youtube-Star. Sein Kanal „Heimwerkerland“ hat eine halbe Million Abonnenten, das „Kliemannsland“ sogar 600.000. Wer sich regelmäßig anschaut, was auf dem kreativen Hof in Rüspel – zwischen Hamburg und Bremen – so passiert, der kennt auch die Wassertanks von GreenLife aus Schwerin. Die wurden im Frühjahr d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.