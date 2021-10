Großbaustelle in Schwerin : Brücke eingehängt: Dann ist die Wallstraße wieder passierbar

Mitten in der Nacht hob ein schwerer Autokran die Stahlkonstruktion über die Bahnschienen. Im weiteren Verlauf wird es laut an der Wallstraße.

Schwerin | Bis die ersten Fußgänger an der Wallstraße über die Bahntrasse überqueren können, dauert es noch ein wenig. Die nötige Brücke dafür wurde aber schon in der vergangenen Nacht installiert. Die tonnenschwere Stahlbrücke wurde von einem Schwerlastkran in der Nacht zwischen 1 Uhr und 5 Uhr in die Fundamente gehoben. In diesem Zeitfenster wurde der Zugverke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.