Teures Ufer : Große Nachfrage treibt Preise nach Seegrundstücken hoch

Die Preise für Bootshäuser und gar Wohnen am Wasser sind hoch. Stadtentwickler sieht nur noch eine Perspektive für ein neues Baugebiet am See.

Schwerin | Ein Steg, ein Gartenhäuschen und die Genehmigung für den Bau einer Ferienwohnung: Nur wenige Meter vor Schwerins Stadtgrenze wird gerade ein seltenes Grundstück angeboten. Selten, weil es ein Wassergrundstück ist und eine eigene Steganlage besitzt. Das hat auch seinen Preis. Laut dem Rostocker Immobilienbüro, das für die Fläche einen neuen Eigentüm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.