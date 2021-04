Corona-Ausbruch in der Kita : Große Test-Aktion von Erziehern und Kindern geplant

Nachdem in der Vorwoche schon einige Kinder in Quarantäne mussten, ist nun der gesamte Kindergartenteil betroffen.

Crivitz | Die Crivitzer Kita „Uns Lütten“ hat aktuell mit mehreren Coronafällen zu kämpfen. Nachdem in der vergangenen Woche eine Gruppe des Kindergartenbereiches in Quarantäne musste, ist nun der gesamte Elementarbereich betroffen. Ein mobiles Testteam des Landkreises soll am Dienstag alle Kinder und Erzieher an dem Standort testen. Erste Infektionen schon ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.