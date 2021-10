Schwerin : Großer Preis der Wirtschaft geht an den Schweriner Sportclub

Unternehmerverband würdigt den Verein für Ausstrahlung der Erfolge auf die Region rund um die Landeshauptstadt.

Schwerin | Mit dem großen Preis der Wirtschaft hat der Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin in diesem Jahr den Schweriner Sportclub (SSC) geehrt. Verbandspräsident Thomas Tweer überreichte die Auszeichnung am Wochenende während des Bundesligaspitzenspiels der Volleyball-Frauen gegen Dresden an SSC-Präsident Johannes-Meinhart Wienecke und Vize ...

