SV Grün-Weiß Schwerin : Sieg beim Jugendbundesliga-Auftakt verschafft eine gute Ausgangslage

Die A-Jugend-Handballerinnen des SV Grün-Weiß Schwerin haben ihr Auftaktspiel in der Jugendbundesliga beim SV Werder Bremen souverän mit 29:20 (17:13) gewonnen.

Bremen | Die Mädels um das Trainerduo Menc Exner und Eva-Maria Passow haben sich damit in der Vorrundengruppe 1 bei ohnehin nur drei Spielen eine richtig gute Ausgangslage verschafft. Die Schweriner A-Juniorinnen sind jetzt noch zweimal zu Hause gefragt. Am 23. Oktober gastiert der TSV Nord Harrislee in der Halle an der Reiferbahn und am 27. Oktober empfängt m...

