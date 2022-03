Neue Gruppe entsteht in Schwerin : Besuche gegen Einsamkeit – Weitere Grüne Damen und Herren gesucht

In der Friedensgemeinde in Schwerin soll eine neue Gruppe der Grünen Damen und Herren aufgebaut werden, die Bewohner in den Pflegeheimen in Lankow und der Weststadt besucht. Dafür braucht es Freiwillige.

Schwerin | Sie besuchen Kranke in den Krankenhäusern, Einsame in Pflegeheimen oder Zuhause: die Grünen Damen und Herren der Evangelischen Kranken- und Altenhilfe. 120 der ehrenamtlichen Helfer gibt es in ganz MV, allein 60 in Schwerin. Nun soll auch eine Gruppe der Grünen Damen und Herren in der Schweriner Friedensgemeinde gegründet werden. Weiterlesen: Grüne...

