Feste Termine für Entsorgung : Grünschnitt-Abgabe in Seehof an drei Tagen Ende März

Vor dem Bauhof wird ein Container stehen. Der Häcksler kommt auch wieder zum Einsatz.

Seehof | Die Gemeinde Seehof will mit ihrem neuen Konzept der Grünschnitt-Entsorgung fortfahren. Aufgrund der guten Erfahrungen im vergangenen Herbst, soll es im Frühjahr auf die gleiche Weise stattfinden. Die Einwohner haben wieder die Möglichkeit, ihr Schnittgut aus dem Garten an festen Terminen an eine vorgesehene Sammelstelle zu bringen. Dadurch könne man ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.