Schweriner Umland : Wartungsarbeiten stören Radioprogramm weiterhin

Der Norddeutsche Rundfunk gibt den Grund für die vielen Ausfälle bekannt. Mit Störungen sei weiterhin zu rechnen.

Schwerin | Gerade dudelte noch Ed Sheeran aus dem Radio, dann plötzlich: lautes Rauschen. Radio kaputt? Auch andere Sender geben plötzlich keinen Ton mehr von sich. So ist es in den vergangenen Wochen sicher vielen Autofahrern in und um Schwerin gegangen. Seit dieser Zeit häufen sich Störungen und Ausfälle im Rundfunknetz in der Region. Weiterhin Ausfälle ...

