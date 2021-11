Schweriner Hörakustiker ausgezeichnet : Wilhelm Frommholz gehört zu den besten Auszubildenden im Handwerk

19-jähriger Hörakustiker aus Schwerin überzeugt beim Leistungswettbewerb. Nach seiner Lehre hat er nun ein Studium an der Technischen Hochschule Lübeck begonnen.

Schwerin | Für Wilhelm Frommholz ist es ein Glückstreffer. Das merkt er sofort nach dem Start der Ausbildung zum Hörakustiker. Und so kniet er sich rein in die Lehre, paukt und schließt nach drei Jahren Theorie und Praxis so gut ab, dass er heute zu den 23 besten Lehrlingen des Handwerks 2021 in Mecklenburg-Vorpommern gehört. Weiterlesen: Das sind die besten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.