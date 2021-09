Politik in Schwerin : Hat Bürokratie den Umzug jüdischer Kontingentflüchtlinge behindert?

Am Landgericht Schwerin findet am Freitag eine Verhandlung zum Umzugsrecht jüdischer Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion statt. Ein Kläger wirft der Stadt vor, jüdische Zuwanderer am Umzug zu hindern.

Schwerin | Am Landgericht Schwerin findet am Freitag eine Verhandlung zum Umzugsrecht jüdischer Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion statt. Der Kläger, Lars Schubert, wirft der Stadt vor, jüdische Zuwanderer am Umzug zu hindern. Durch diese nach Schuberts Worten „Missstände in der Verwaltung“ und „ungeheuerlichen Vorgänge“, so Schubert wörtlich, ...

